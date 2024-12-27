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Звездный вингер Ливерпуля надеется, что его голы смогут помочь команде выиграть титул АПЛ

Англия

Однако ни слова о новом контракте с клубом

Звездный вингер Ливерпуля надеется, что его голы смогут помочь команде выиграть титул АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал желание выиграть титул АПЛ в этом сезоне.

"Самым важным для меня является то, что наша команда побеждает. Надеюсь, что таким образом, забивая много голов, я смогу помочь команде выиграть титул АПЛ".

"Этот сезон выглядит иначе. Я хочу выиграть Премьер-лигу, мы все очень хотим выиграть этот трофей. Но мы должны продолжать упорно работать и сосредотачиваться на каждом матче".

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"Я хочу поздравить всех болельщиков "Ливерпуля" с Рождеством и новогодними праздниками, но не могу ничего сказать о новом контракте с клубом. Увидимся на "Энфилде" в следующем году", — добавил Салах.

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После 18-ти сыгранных туров в чемпионате Англии "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка, а также имея одну игру в запасе.

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Источник:
Amazon Prime Video Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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