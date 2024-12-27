Звездный вингер Ливерпуля надеется, что его голы смогут помочь команде выиграть титул АПЛ

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал желание выиграть титул АПЛ в этом сезоне.

"Самым важным для меня является то, что наша команда побеждает. Надеюсь, что таким образом, забивая много голов, я смогу помочь команде выиграть титул АПЛ".

"Этот сезон выглядит иначе. Я хочу выиграть Премьер-лигу, мы все очень хотим выиграть этот трофей. Но мы должны продолжать упорно работать и сосредотачиваться на каждом матче".