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Барселона и итальянские топ-клубы следят за одним из лидеров Ливерпуля

Англия

Игрок может стать свободным агентом следующим летом

Барселона и итальянские топ-клубы следят за одним из лидеров Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" и два итальянских топ-клуба внимательно следят за капитаном "Ливерпуля".

Как сообщил журналист Экрем Конур, 33-летний Вирджил ван Дейк обратил на себя внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов, поскольку его контракт с "Ливерпулем" заканчивается в конце этого сезона.

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Известно, что "Барселона", "Интер" и "Ювентус" больше всего связывают с капитаном "красных" и сборной Нидерландов. Одним из вероятных кандидатов на его подписание называют саудовский "Аль-Наср". Однако, несмотря на эти слухи, "Ливерпуль" уверен в том, что им удастся продлить с ним контракт.

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В этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 23 матча в составе "Ливерпуля", в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.

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Ювентус (Турин) Барселона Интер (Милан) Аль-Наср Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:55
Барцелона за Ольмо уже не следит?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.12.2024 в 13:55
Барцелона за Ольмо уже не следит?
Ответить
0
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