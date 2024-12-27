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Барселона и итальянские топ-клубы следят за одним из лидеров Ливерпуля
Игрок может стать свободным агентом следующим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и два итальянских топ-клуба внимательно следят за капитаном "Ливерпуля".
Как сообщил журналист Экрем Конур, 33-летний Вирджил ван Дейк обратил на себя внимание со стороны нескольких европейских топ-клубов, поскольку его контракт с "Ливерпулем" заканчивается в конце этого сезона.
Известно, что "Барселона", "Интер" и "Ювентус" больше всего связывают с капитаном "красных" и сборной Нидерландов. Одним из вероятных кандидатов на его подписание называют саудовский "Аль-Наср". Однако, несмотря на эти слухи, "Ливерпуль" уверен в том, что им удастся продлить с ним контракт.
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В этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 23 матча в составе "Ливерпуля", в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.
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