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Манчестер Сити готовит первое крупное предложение, чтобы приобрести полузащитника из Серии А
Горожане точно будут активными на трансферном рынке
Getty Images/Global Images Ukraine
Тиджани Рейндерс зарекомендовал себя как один из самых ярких игроков Серии А. Голландец демонстрирует уникальное сочетание техники, видения и умения создавать опасность в последней трети поля. Его тактический интеллект позволяет ему безупречно сочетать оборону и атаку, а его присутствие в полузащите было решающим в тяжелые для "россонери" моменты. Его выступления в Италии не остались незамеченными Пепом Гвардиолой.
Как сообщает Fichajes, "Манчестер Сити" готовит начальное предложение в размере около 65 млн евро за игрока в следующее трансферное окно. Англичанам необходимо укреплять центр поля, учитывая их проблемы в этой зоне в этом году. Гвардиола ищет игрока, который сможет сбалансировать владение мячом и предложить решение как в обороне, так и в атаке. "Милан", однако, не желает легко отпускать одну из своих главных звезд, что может привести к интенсивным переговорам между двумя клубами. Кроме того, "россонери" также настроены продлить контракт с 26-летним игроком, поэтому "горожанам" будет непросто убедить итальянцев в продаже нидерландца.
Добавим, что в этом сезоне Тиджани Рейндерс провел 22 матча, где отметился 8 голами и 3 ассистами.
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