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Вошел в элитный клуб. Салах достиг юбилейного показателя по числу результативных действий за Ливерпуль в АПЛ
Может перегнать всех
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 26 декабря, "Ливерпуль" одержал уверенную победу над "Лестером" (3:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Один из голов забил вингер "красных" Мохамед Салах.
Теперь на счету 32-летнего египтянина 250 (171+79) очков по системе "гол+пас" в 267 играх за "Ливерпуль". Он стал четвертым игроком АПЛ, который достиг этой отметки, выступая за одну команду.
Ранее этот рубеж преодолевали Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед", 276), Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед", 271) и Гарри Кейн ("Тоттенхэм", 259).
Mo Salah is in elite company ????— Match of the Day (@BBCMOTD) December 26, 2024
He’s just the fourth player to register 250 Premier League goal involvements for a side ???? https://t.co/OT1df2pCTf pic.twitter.com/eQ2DoCtrjk
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