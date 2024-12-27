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"Это очень больно". Один из лидеров Челси отреагировал на поражение своей команды в матче против Фулхэма
Команда потеряла контроль (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Фулхэма" (1:2).
"Конечно, очень неприятно проиграть в конце игры. Мы вели в счете большую часть матча и проигрывать на последних минутах матча всегда больно. В первом тайме мы играли хорошо, контролируя игру, мы создали несколько моментов, а во втором тайме мы потеряли контроль".
"Мы понимали, что не будем побеждать в каждом матче. Это первый сезон под руководство нового тренера в клубе, поэтому мы еще учимся. Мы с самого начала говорили, что не претендуем на титул АПЛ. Мы просто хотим становиться лучше как команда и расти вместе", — добавил Палмер.
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Отметим, что в этом матче Коул Палмер отметился 26-м голом за "Челси" в 2024 году, превзойдя рекорд Джимми-Флойда Хассельбайнка по количеству голов в футболке «синих» за один календарный год.
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