"Это очень больно". Один из лидеров Челси отреагировал на поражение своей команды в матче против Фулхэма

Атакующий полузащитник лондонского "Челси" Коул Палмер прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура АПЛ против "Фулхэма" (1:2).

"Конечно, очень неприятно проиграть в конце игры. Мы вели в счете большую часть матча и проигрывать на последних минутах матча всегда больно. В первом тайме мы играли хорошо, контролируя игру, мы создали несколько моментов, а во втором тайме мы потеряли контроль".

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"Мы понимали, что не будем побеждать в каждом матче. Это первый сезон под руководство нового тренера в клубе, поэтому мы еще учимся. Мы с самого начала говорили, что не претендуем на титул АПЛ. Мы просто хотим становиться лучше как команда и расти вместе", — добавил Палмер.

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Отметим, что в этом матче Коул Палмер отметился 26-м голом за "Челси" в 2024 году, превзойдя рекорд Джимми-Флойда Хассельбайнка по количеству голов в футболке «синих» за один календарный год.