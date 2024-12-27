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Артета - о трансферах в январе: Если такой вариант будет, мы его рассмотрим

Англия

Наставник канониров подтвердил возможную активность клуба на трансферном рынке

Артета - о трансферах в январе: Если такой вариант будет, мы его рассмотрим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможное усиление состава команды во время зимнего трансферного окна.

"Если может случиться что-то неожиданное, и клуб будет готов сделать все возможное ради того, чтобы осуществить трансфер какого-то игрока, то мы рассмотрим такой вариант".

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"Сейчас мы сосредоточены на том, что имеем. Мы должны быть конкурентоспособными, несмотря на то, что у нас отсутствуют несколько важных игроков. У нас есть другие игроки, которые могут быть для нас полезными", — добавил испанский специалист.

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Напомним, что сегодня, 27-го декабря, "Арсенал" сыграет с "Ипсвичем" в рамках 18-го тура АПЛ. Начало игры в 22:15 по киевскому времени. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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