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Ливерпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны

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Руководство мерсисайдского клуба в поиске усиления команды

Ливерпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" серьезно заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Барселоны".

Согласно информации от издания TEAMtalk, "Ливерпуль" проявил заинтересованность в подписании Френки де Йонга, однако главным препятствием на пути этого трансфера может стать зарплата нидерландца.

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Ожидается, что руководство "красных" не будет предпринимать никаких попыток по подписанию 27-летнего игрока в январское трансферное окно. Однако уже летом существует большая вероятность того, что Френки де Йонг покинет "Барселону", поскольку его контракт с клубом истекает в 2026 году, а переговоры о его продлении не продвигаются.

Каталонский гранд готов выслушать предложения на сумму около 35 миллионов евро, чтобы отпустить его.

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В этом сезоне Френки де Йонг принял участие в 13 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Барселона Ливерпуль Френки де Йонг
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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