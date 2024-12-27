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Ливерпуль заинтересован в подписании ключевого хавбека Барселоны
Руководство мерсисайдского клуба в поиске усиления команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" серьезно заинтересован в подписании ключевого полузащитника "Барселоны".
Согласно информации от издания TEAMtalk, "Ливерпуль" проявил заинтересованность в подписании Френки де Йонга, однако главным препятствием на пути этого трансфера может стать зарплата нидерландца.
Ожидается, что руководство "красных" не будет предпринимать никаких попыток по подписанию 27-летнего игрока в январское трансферное окно. Однако уже летом существует большая вероятность того, что Френки де Йонг покинет "Барселону", поскольку его контракт с клубом истекает в 2026 году, а переговоры о его продлении не продвигаются.
Каталонский гранд готов выслушать предложения на сумму около 35 миллионов евро, чтобы отпустить его.
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В этом сезоне Френки де Йонг принял участие в 13 матчах за "Барселону" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
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