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Ботафого проявляет интерес к опытному игроку Ньюкасла

Англия

Сороки настроены избавиться от этого футболиста зимой

Ботафого проявляет интерес к опытному игроку Ньюкасла

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мигель Альмирон довольно долгое время был важным игроком уже для Эдди Хау. В нынешней кампании парагваец потерял свое место в основе и является одним из тех, кого "Ньюкасл" хочет продать в зимнее трансферное окно.

По информации Ge Globo, "Ботафого" заинтересован в услугах 30-летнего вингера. Правление клуба из Рио-де-Жанейро сейчас анализирует цифры, чтобы решить, делать ли предложение официальным. Интерес к игроку есть, и "Ботафого" считает, что он был бы ценным дополнением к составу, но бразильцы не хотят делать большие инвестиции в футболиста, которые вряд ли вернутся в среднесрочной перспективе в случае его продажи. "Ньюкасл" ожидает за парагвайца предложения не менее 10 млн долларов. Представители игрока еще не связывались с клубом официально, и будущее возможных переговоров зависит от внутреннего понимания цифр.

Добавим, что в этом сезоне Мигель Альмирон провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Ботафого (Рио-де-Жанейро) Ньюкасл Мигель Альмирон
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Источник:
Ge Globo
Опубликовал: Александр Гресь
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