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Впервые за 45 лет! В лондонском дерби был побит невероятный рекорд

Англия

Настоящий подарок на Рождество

Впервые за 45 лет! В лондонском дерби был побит невероятный рекорд

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 18-го тура между "Челси" и "Фулхэмом" победу одержала команда Марко Силвы, но этот результат стал важным для "дачников" не только с точки зрения набранных очков.

Победа "Фулхэма" над "синими" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:1 стала первой для "коттеджеров" за 45 лет в чемпионате Англии. Эта неудачная серия, которая длилась с октября 1979 года была прервана на День подарков.

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На данный момент "Фулхэм" занимает восьмое место в АПЛ, набрав 28 очков в текущем сезоне.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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