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Впервые за 45 лет! В лондонском дерби был побит невероятный рекорд
Настоящий подарок на Рождество
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 18-го тура между "Челси" и "Фулхэмом" победу одержала команда Марко Силвы, но этот результат стал важным для "дачников" не только с точки зрения набранных очков.
Победа "Фулхэма" над "синими" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 2:1 стала первой для "коттеджеров" за 45 лет в чемпионате Англии. Эта неудачная серия, которая длилась с октября 1979 года была прервана на День подарков.
An unwanted record finally broken by @FulhamFC...— Premier League (@premierleague) December 26, 2024
Their 2-1 win over Chelsea was a first at Stamford Bridge in all competitions for 45 years! ???? pic.twitter.com/gC3ACLdGxe
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На данный момент "Фулхэм" занимает восьмое место в АПЛ, набрав 28 очков в текущем сезоне.
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