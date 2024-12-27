Аморим нашел бриллиант, который отправил в резерв Рашфорда и Гарначо. Кто такой Амад Диалло

В 2010 году в итальянскую деревню Биббиано приехали два мальчика восьми и десяти лет - Амад и Джуниор Траоре. Как выяснилось позже, дети проживали с приемными родителями. Оказалось, что глава семьи Хамед Мамаду Траоре вывез мальчишек из самого бедного района Абиджана (Кот-д'Ивуар). Настоящие родители, не имея возможности выехать в Европу, отдали своих сыновей Хамеду ради спасения их жизни, так как семья обитала в разваленной лачуге, а на столе не было чаще всего и корки хлеба. Хамеда и его супругу Карин итальянские власти обвинили в краже детей и подделке документов. Но дело в будущем не дошло до угрожающей ситуации, ведь мальчикам ничего не угрожало. Амад и Джуниор регулярно посещали школу, жили в отдельных комнатах, занимались в спортивных секциях и не голодали.

Путь от бедной лачуги в Абиджане до гранда европейского футбола

В далеком 2010 году никто не мог предположить, что Амад может стать профессиональным футболистом. Ребенок любил пинать мяч, но первое время особого рвения на футбольном поле не проявлял. Приемный отец позже признался, что Амад переехал в Европу не ради футбола, как делали многие вчерашние и сегодняшние звезды. Просто Амад уже в свои восемь лет был достаточно умным, чтобы понять - переезд, пусть даже и без родителей, единственный шанс на светлое будущее.

Однако на тренировках в местной футбольной команде Амад быстро полюбил зеленый газон. Его футбольный интеллект в комплекте с хорошим ударом и умением обыгрывать соперников оценили по достоинству. К 13 годам Амад Траоре стал основным игроком местного "Бока Барко". На один из турниров посмотреть на Амада приехали скауты "Эмполи", "Наполи" и "Аталанты". Спустя несколько месяцев перед 14-летним Амадом открылась дверь академии "Аталанты".

Не прошло и года, как о юноше, выступавшем за молодежную команду "Аталанты" начала говорить вся Европа. И, конечно, гранды европейских чемпионатов спешили предложить клубу из Бергамо немаленькие деньги за талантливого вингера. Трансферную гонку выиграл "Манчестер Юнайтед"- 30 миллионов евро плюс бонусы. Перед переездом в Англию при получении паспорта Амад Диалло Траоре решил свой жизненный и футбольный путь продолжить без второй фамилии - Траоре.

Из громкого трансфера в одного из перспективных резервистов

Переезд Амада в Англию немного омрачил набирающий обороты скандал с его поддельными документами в 2010 году. Братья оплатили штраф, а Хамед Траоре вернулся в Абиджан. Весь 2021 год Амад Диалло провел на "Олд Траффорд". Большую часть времени вингер смотрел футбол на скамейке запасных. Уле Гуннар Сульшера понять можно. Амад не выглядел игроком, который может бороться на поле с монстрами АПЛ. Вингер занял место в резерве и стал одним из ...

Конечно, клуб рисковал, покупая за такие деньги молодого футболиста. Единственное, что оправдывало руководство, это можно было считать инвестицией в будущее. У болельщиков манкунианцев уже давно были претензии к трансферам их любимой команды. Практически все новые футболисты проваливались, а команда не впечатляла на футбольном поле. Собственно, покупку Диалло они тоже раскритиковали.

Воспитал Чемпионшип

В январе 2022 года Амада отправили в аренду в шотландский "Рейнджерс", где футболист не вписался в команду. Редкие выходы на замену не приносили удовольствие Амаду. Через полгода вингер вернулся в расположение "Манчестер Юнайтед" с печальной статистикой - три забитых гола и один ассист. Летнюю предсезонку Амад провел с манкунианцами. Эрика тен Хага Диалло не впечатлил и отправился в очередную аренду, но на этот раз не так далеко - в "Сандерленд", который в предыдущем сезоне упал в Чемпионшип.

В составе "черных котов" Амад, наконец-то расцвел. Он быстро вписался в основу и начал забивать голы-красавцы. Его полюбили болельщики "Сандерленда" и мечтали, чтобы Амад остался еще на сезон в их команде. Весной 2023 года Диалло сказал, что в "Сандерленде" он чувствует себя прекрасно, но его мечта - "Манчестер Юнайтед". Возможно, именно так он хотел достучаться до Эрика тен Хага и напомнить тренеру, что в команде есть футболист, который готов выкладываться на все триста процентов ради выступлений на "Олд Траффорд". К сожалению, "Сандерленд" не совершил камбэк в АПЛ, завершил сезон 2022/2023 на шестом месте. Но Диалло своей самоотдачей и качеством футбола дал понять, что повзрослел и готов к новому вызову в составе "Манчестер Юнайтед". Летом Диалло окончательно вернулся на "Олд Траффорд".

Эрик Тен Хаг не отправил Диалло в аренду, но и не выражал доверие футболисту. Возможно, тренер не видел щуплого ивуарийского вингера в борьбе с мощными защитниками АПЛ. Летом 2024 года Тен Хаг обнадежил Диалло, дав ему неплохую характеристику: "Амад уже выглядит достаточно опытным игроком, повзрослевшим и готовым к борьбе за место в основном составе". Несмотря на все хвалебные слова, Тен Хаг не давал Диалло достаточно времени проявить себя в полной мере. В какой-то момент даже болельщики "Манчестер Юнайтед" начали требовать от Тен Хага выпустить Диалло вместо Маркуса Рашфорда.

Аморим открыл "золотой запас" манкунианцев

И вот, наконец-то, с приходом Рубена Аморима настал звездный час 22-летнего вингера. Аморим еще не успел подписать контракт с "Манчестер Юнайтед", как поползли слухи о том, что Рашфорд, Антони и еще парочка футболистов основного состава не удовлетворят требования португальского специалиста. Аморим быстро разглядел "золотой запас" команды и понял, что Диалло может сыграть и как фланговый нападающий, и как латераль, и как крайний защитник. Амад очень дисциплинирован на поле. В отличии от Маркуса Рашфорда, ивуариец постоянно идет в отбор и старается сохранить мяч. Один из самых ярких примеров - матч с "Тоттенхэмом" (1/4 Кубка лиги). К 70-й минуте манкунианцы проигрывали 3:1. Очередная атака "дьяволов" могла принести им гол, но голкипер "шпор" практически зафиксировал мяч в своих руках. Голевой момент казалось уже завершен. Но неожиданно выскочивший Диалло в подкате выбивает мяч из рук Форстера и отправляет его в ворота "шпор".

Скорость, техника и креативность в принятии решений ивуарийца необходима команде. Диалло действительно выглядит гораздо лучше Антони и Рашфорда. Даже Гарначо, у которого часто получалось решать исход матча ушел в тень. Победный гол Диалло в ворота "Манчестер Сити" (15 декабря, АПЛ) доказывает, что он готов решать исход матча. На 90-й минуте при счете 1:1 неутомимый Диалло после фантастической передачи Мартинеса перебросил через Эдерсона мяч и забил так необходимый для манкунианцев гол, который, наверняка , войдет в список лучших голов сезона 2024/2025.

Пока Аморим использует Амада на позиции латераля. Вероятно, после необходимых команде трансферов, Диалло сможет занять другую позицию, более ему близкую - под нападающим.

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Диалло отлично вписывается в систему Аморима. Ивуариец открыт для обучения, его глаза горят, он не испытывает страха перед громкими именами соперников, получает максимум удовольствия от того, что делает на футбольном поле. Конечно, не без минусов. Щуплый Диало часто проигрывает физическую борьбу, как например в матче с "Вулверхэмптоном". Однако, этот недостаток Амад компенсирует своей техникой, скоростью, неуступчивость и креативностью. Сегодня Диалло выглядит так же, как когда-то молодой Рашфорд.

Еще вчера его трансфер считался провальным. Сегодня он идет к тому, чтобы стать лидером перестраивающейся команды. Хочется верить, что у Диалло не сядет батарейка и его не испортит звездная болезнь.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine