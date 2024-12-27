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Игрока Уотфорда удалили за танец с Fortnite в победном матче над Портсмутом
Реакция на празднование Квадво Баа была негативной
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 23-го тура Чемпионшипа между "Уотфордом" и "Портсмутом" запомнится драматическим победным голом, забитым на последних секундах поединка.
После этого левый вингер "Уотфорда" Квадво Баа отпраздновал победу, исполнив популярный танец "Take the L" из игры Fortnite, где этот танец используется как насмешка над соперниками.
Реакция на празднование футболиста была негативной. Судья матча показал за это Баа вторую желтую карточку (первую он получил в первом тайме), что привело к его удалению.
Watford’s Kwadwo Baah really hit the ‘Take the L’ Fortnite dance and got sent off ???? pic.twitter.com/H95AYdy8SN— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 26, 2024
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