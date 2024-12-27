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Президент Атлетико рассказал о кадровых изменениях в руководстве команды
Цересо заверил, что главный тренер команды Диего Симеоне останется
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В мадридском "Атлетико" происходят кадровые изменения. Как стало известно, спортивный директор клуба Андреа Берта покинет свою должность после семи лет работы. Его место, вероятно, займет директор по футболу Карлос Бусеро.
Президент "Атлетико" Энрике Цересо подтвердил эту информацию, высоко оценив вклад Берты в развитие клуба. Он также заверил, что главный тренер команды Диего Симеоне останется на своей должности.
"Тренер остается, когда есть хорошие результаты. Я всегда говорю одно и то же. Он никогда не будет проблемой ни для нас, ни для болельщиков. Его уход никогда не рассматривался", - сказал Цересо.
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