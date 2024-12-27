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Лучший бомбардир Вулверхэмптона может пропустить пять матчей в АПЛ. В чем причина?

Англия

Лидер волков может получить длительную дисквалификацию

Лучший бомбардир Вулверхэмптона может пропустить пять матчей в АПЛ. В чем причина?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лучший бомбардир "Вулверхэмптона" Матеус Кунья может пропустить пять матчей в АПЛ.

По информации от Daily Mail, 25-летний бразильский форвард может получить пятиматчевую дисквалификацию от ФА (Футбольная ассоциация Англии) за драку после поражения в матче 16-го тура АПЛ против "Ипсвича" (1:2).

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Несмотря на то, что этот инцидент попал на камеры болельщиков и вызвал возмущение среди многих фанатов, Матеусу Кунье разрешили играть во время того, как ФА проводила следствие. В ближайшее время руководящий орган английского футбола должен вынести свой вердикт по этому делу.

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В 18 матчах этого сезона в АПЛ в составе "волков" Матеус Кунья забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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