Вратарь Вест Хэма может пропустить несколько матчей из-за травмы головы

Вратарь "Вест Хэма" Лукаш Фабиански может пропустить несколько матчей из-за травмы головы, которую он получил в матче 18-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1).

Клуб подтвердил, что 39-летний польский голкипер в норме. После инцидента на поле медики выполнили протокол действий в случае с возможным сотрясением мозга, поэтому Фабьянский пропустит не менее шести дней, а затем пройдет тщательный осмотр врачей, прежде чем он вернуться к тренировкам с командой.

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"Его сильно ударили по голове, поэтому ему была оказана помощь сразу на поле. К счастью, с ним все в порядке: он в сознании, он говорит и нет проблем с реакцией. Ему сейчас намного лучше, но я волновался за его здоровье, все мы волновались", — приводит слова главного тренера команды Хулена Лопетеги издание Daily Mail.

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Футболист точно пропустит следующую игру "молотобойцев" против "Ливерпуля", которая состоится 29-го декабря. Участие опытного кипера в матче против "Манчестер Сити", что запланирован на 4-е января, пока под вопросом.