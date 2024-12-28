АПЛ. Арсенал - Ипсвич 1:0. Еле вскрыли оборону одного из аутсайдеров

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

27 декабря. Лондон. "Эмирейтс"

Арбитр: Даррен Ингленд (Англия)

"Арсенал" – "Ипсвич" 1:0



Голы: Хаверц 23

"Арсенал": Райя – Тимбер, Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли – Райс (Партей 86), Эдегор, Хаверц – Троссар, Мартинелли, Жезус (Мерино 72)

"Ипсвич": Мурич – О'Ши, Вулфенден (Кларк 90+1), Гривз, Дэвис – Филлипс, Каюсте (Тэйлор 80) – Джонсон (Броудхед 80), Хатчинсон, Смодич (Кларк 72) – Делап (Аль-Хамади 80)

Предупреждения: Хаверц 54 - Дэвис 65

Уже с первых минут стали ясен рисунок игры. О чем здесь говорить, если к 15-й минуте процент владения "Ипсвича" мячом едва превышал 10 пунктов. Но оно вполне объяснимо, учитывая разный уровень команд и разные амбиции.

Но несмотря на тотальное доминирование "Арсенала" в вышеуказанном компоненте, какой-то опасности у ворот гостей "канонирам" создавать не удавалось.

Свободного пространства соперник не давал, разрезающие передачи не пропускал - нужны были индивидуальные проходы. Один из таких на 19-й минуте совершил Тимбер и нанес первый удар в створ в матче.

И уже спустя четыре минуты был открыт счет. Троссар выдал ускорение по левому флангу, прострелил на Хаверца, тот опередил защитников, и отправил мяч в пустые ворота.





Раскладов на поле гол совершенно не изменил. Разве что немного ослабил давление "Арсенал".

Впрочем, к концовке тайма подопечные Артеты сумели забить и второй мяч, но он был не засчитан из-за офсайда у Жезуса после разрезного паса Троссара.

После перерыва "Ипсвич" заиграл уже явно посмелее. Да и сил у "канониров" настолько качественно действовать в отборе уже не было.

Но несмотря на это, моменты создавал лишь "Арсенал". И все с участием Эдегора. Cперва после подачи Мартина головой чуть не забил Габриэл, затем удар норвежского хавбека парировал Мурич, а через пару минут после его передачи мог отличиться Мерино, но тоже проиграл дуэль голкиперу.





После 80-й минуте хозяева серьезно поднажали, дабы избавить себя от потенциальных проблем в концовке, но уж слишной плотной была оборона "трактористов". Так команды и доиграли до финального свистка.

Несмотря на низкий статус соперника, за весь поединок Артета провел лишь две замены. Украинский универсал "канониров" Александр Зинченко на поле так и не появился.

Благодаря этой победе "Арсенал" заканчивает 2024-й год на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, а "Ипсвич" остается в зоне вылета, на 19-м месте