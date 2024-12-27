Челси Марески: революция, которая меняет правила игры

Если бы в начале сезона кто-то сказал, что в декабре "Челси" будет занимать второе место в таблице Премьер-лиги, многие бы сочли это шуткой. Однако реальность сезона 2024/25 поражает: "синие" под руководством нового главного тренера Энцо Марески демонстрируют уверенную игру и оправдывают амбиции клуба на долгосрочное возвращение в элиту. Первое, что бросается в глаза — это глубина состава "Челси". Здесь им просто нет равных. Перед стартом сезона это казалось авантюрой или, возможно, частью финансовой стратегии новых владельцев. Однако теперь, когда команда располагает тремя составами для участия в разных турнирах, становится очевидно, зачем это было сделано. Для сравнения: "Арсенал" из-за травм и удалений теряет очки, а переполненный лазарет "Реала" вызывает вопрос — смогут ли "бланкос" что-то показать в Лиге чемпионов? Примеров много, но Энцо Мареска сосредоточен только на своей работе.

Тихая революция Марески

Подход Энцо Марески оказался невероятно эффективным. Несмотря на давление, он смог построить команду, которая уже сейчас демонстрирует зрелость и сбалансированность. Если копнуть глубже, можно увидеть важную деталь: "Челси" — вторая команда чемпионата после "Ливерпуля" по забитым мячам. Причём эти голы заслужены: показатель xG (ожидаемые голы) составляет 37,1 при 38 забитых. Это с учётом того, что "Челси" занимает первое место в лиге по упущенным моментам.

Прогресс заметен и в игре через контроль мяча: "Челси" вышел на третье место по точности передач за матч, уступая только "Манчестер Сити" и "Ливерпулю". Однако защита остаётся слабым звеном. Команда пропускает меньше, чем должна по xG соперников, но конкуренты из топ-3 всё равно выглядят надежнее. С ноября у "синих" была серия из 12 матчей без поражений, что подтверждает высокий уровень прогресса. Три победы подряд перед дерби с "Тоттенхэмом" подняли команду на второе место и существенно улучшили настроение игроков. После победы в дерби "Челси" закрепился в топ-2, а вопрос "Претендуют ли они на титул?" звучит всё громче.

"Мы вернули наш "Челси"!

Победа над "Саутгемптоном" (5:1), где команда соперника осталась в меньшинстве, стала очередным доказательством возрождения "Челси". Болельщики на выезде скандировали: "Наш "Челси" вернулся", подтверждая, что команда выходит из сложнейшего периода в своей истории.

"Это было приятно слышать, — признался Мареска после матча. — Мы работаем ради этого. Когда болельщики счастливы, это лучшая награда для нас".

Эта энергия вокруг клуба — нечто, чего не хватало последние два года. Мареска, кажется, возвращает "Челси" ту уверенность и стиль, которые когда-то сделали их фаворитами.

Рекорды и атакующая мощь

Пять забитых мячей в матче против "Саутгемптона" не только укрепили позиции команды, но и вывели её на новый уровень. "Челси" теперь лидирует по результативности в своей истории — 2,6 гола за игру. Более того, показатель xG (ожидаемые голы) в матче с "Саутгемптоном" составил 5,29 — это рекорд для гостевой команды с 2008 года.

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Состав Марески поражает своей глубиной. Коул Палмер, Кристофер Нкунку, Николас Джексон и Жоау Феликс создают головокружительное давление на оборону соперников. Настолько, что даже Джексон, второй лучший бомбардир команды, был заменен во второй половине в последнем матче, а атака "Челси" при этом не потеряла своей мощи.

Осторожные прогнозы от Марески

Несмотря на явные успехи, Мареска предпочитает не поддаваться эйфории. На вопрос о шансах на титул он отвечает сдержанно:

"Болельщики могут мечтать, и мы рады дарить им эти моменты. Но я думаю, что пока мы не готовы конкурировать с "Арсеналом", "Ливерпулем" и "Сити". Нам нужно ещё многое улучшить". Тренер подчеркивает, что ключ к успеху — постепенное развитие. Он убежден, что "Челси" ждет доминирование в английском футболе в ближайшие 5–10 лет.

Важные цели и внутренний баланс

Внутри клуба настроены реалистично: основные цели сезона — попадание в топ-4 и развитие атакующего стиля игры. Эти задачи команда уже выполняет. Игроки, такие как Коул Палмер, также сохраняют спокойствие: "Еще слишком рано думать о титуле. Мы только начали этот путь".

Но чем выше взлетает "Челси", тем сложнее Мареске будет сохранять баланс внутри коллектива. Молодая команда полна амбициозных игроков с крупными эго, таких как Жоау Феликс и Джейдон Санчо, которые уже сталкивались с конфликтами из-за недостатка игрового времени в других клубах.

Заключительное испытание перед Новым годом

Предпраздничное настроение "Челси" было подпорчено "Эвертоном". На выезде "синие" не смогли реализовать свои моменты, хотя и доминировали по всем показателям. Мы видели, как Коул Палмер пытался выводить партнеров на ударные позиции, но оборона "Эвертона" отбивала все попытки. "Челси" контролировал мяч на протяжении всего матча, но так и не смог пробить голкипера соперника. Джордан Пикфорд был одним из лучших на поле, в очередной раз оставив свои ворота сухими, что только укрепило его позиции как одного из лидеров среди вратарей АПЛ.

Затем наступил "Боксинг дэй" — традиционное время футбольных чудес, и матч "синих" не стал исключением. Палмер сделал выводы из игры против "Эвертона" и решил взять инициативу на себя. Англичанин пробил точно в угол, не оставив шансов вратарю. По ходу встречи нельзя было сказать, что кто-то из соперников сильно превосходил другого. Оба коллектива были близки к победе, и матч скорее заслуживал ничейного результата. "Челси" вел с минимальным преимуществом до последних десяти минут, когда замены "Фулхэма" сделали своё дело. Гости неожиданно совершили камбэк, дважды поразив ворота "синих" и вырвав победу на последних минутах.

Многие задаются вопросом: что же случилось с "Челси"? За последние тринадцать матчей это было единственное поражение. Если посмотреть на ситуацию глубже, оба соперника, с которыми "Челси" потерял очки, являются крепкими середняками АПЛ. Перед победой над "синими" "Фулхэм" уже отнимал очки у "Ливерпуля", "Арсенала" и "Тоттенхэма". Это не случайность, а результат упорной работы игроков и тренерского штаба. Что касается "Эвертона", там также впечатляющий список: ничьи с "Манчестер Сити" и "Арсеналом". Добавьте к этому феноменальную игру Пикфорда, за которым сейчас выстроилась очередь клубов. "Эвертон", в свою очередь, рассматривает вариант пожизненного контракта для своего вратаря.

Пока Мареска не торопится с громкими заявлениями. И это единственное верное решение со стороны главного тренера. Он только недавно принял коллектив под своё управление и только выстраивает свою игру. На нашей памяти, конечно, были случаи, когда после прихода тренера в первый сезон работы были громкие трофеи и победы. Но конкуренция в этом сезоне очень высока, чего только "Ливерпуль" стоит.

Не зная, как пройдет вторая половина сезона, можно с уверенностью сказать: Мареска — молодец. Его команда уже превзошла ожидания, и каждый новый шаг лишь приближает "Челси" к возвращению на вершину английского футбола. Возможно, титул еще не в пределах досягаемости, но "Челси" снова играет так, что заставляет поверить: всё возможно.