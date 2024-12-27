"Буря закончится, и солнце взойдет". Роналду уверен в успехе Манчестер Юнайтед под руководством Аморима

Криштиану Роналду во время церемонии награждения Globe Soccer Awards выразил поддержку "Манчестер Юнайтед".

"Аморим провел фантастическую работу в Португалии с моим клубом "Спортингом". Но Премьер-лига - это совсем другой тип, самая конкурентная лига в мире. Это тяжело, но они будут продолжать бороться.

Буря закончится, и солнце взойдет. Все выровняется, и все будет хорошо. Я надеюсь на лучшее для "Манчестер Юнайтед", потому что это клуб, который я все еще люблю", - сказал Роналду.