АПЛ. Брайтон - Брентфорд 0:0. Ничья с привкусом нереализованного потенциала

Подопечные Фабиана Хюрцелера не могут победить уже 5 матчей подряд, однако и их соперники проиграли последние 3 матча, поэтому это скорее была встреча двух команд, которые очень голодны к победам и очкам. "Чайки" всем хорошо известны своим атакующим футболом, который последнее время дает сбой, а „Брентфорд“ больше всего известен тем, что они уничтожают почти всех соперников у себя дома, а на выезде часто бывают беспомощными.

Сегодня был очередной выезд "пчел" и Егору Ярмолюку места в стартовом составе не нашлось. Опять Томас Франк решил выделить украинцу лишь место на скамейке запасных. Они приезжали в качестве аутсайдера, соответствующий футбол и показывали. С первых минут хозяева поля забрали инициативу и систематически создавали неплохую остроту у ворот Флеккена.

К сожалению, голкипер "пчел" так и не доиграл до конца матча, ведь еще в первом тайме получил повреждение, что позволило резервному голкиперу Вальдимарссону дебютировать в АПЛ. Еще до этой замены после нескольких атак от "чаек" счет неожиданно открыл Йоанн Висса. Классную контратаку разыграла команда Франка. С правого фланга она полетела, вот только финальный пас на выход для Висса был отдан в офсайд, это заметили судьи на ВАР, поэтому гол отменили.

Тот отмененный гол все же был одноразовой акцией в первом тайме, в основном "Брентфорд" просто сидел в обороне и пытался грамотно отбиться от атаки соперника. И им это удавалось. Удары Митомы, Балеба и О'Райли или блокировались защитниками, или на месте был голкипер. Однако ощущение, что "чайки" с таким настырностью все же должны открыть счет, не покидало.

Во второй половине встречи продолжился тот же сценарий. Первые 10 минут мы видели в действии только хозяев, однако на 55-й наконец-то увидели хороший ответ от Мбемо и компании. Несколько повезло "Брайтону", что прицел у соперников слегка сбился. Но они отвечали тем же.

На 72-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк, впрочем не успел отличиться чем-то памятным. Разве что получил желтую карточку за фол. Однажды перспективно подключился к атаке по флангу, однако его подачу спокойно выбили защитники "Брайтона".

Вообще это был несколько странный матч. Относительно спокойный, особенно во втором тайме, когда команды как будто согласились на ничью. Вот только если для "пчел" эта ничья вполне себе хороший результат, то Фабиан Хюрцелер точно должен был побеждать, болельщики заждались. Однако не удалось. Нулевая ничья, которая фактически никак не повлияла на положение в турнирной таблице обеих команд. Это все еще 10-я и 11-я команды соответственно.

АПЛ, 18-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Брайтон" — "Брентфорд" 0:0

Голы: нет.

*На 15-й минуте гол Йоанна Висса был отменен из-за офсайда

"Брайтон": Вербрюгген — Вэлтман (Марч, 88), ван Хеке, Данк, Эступиньян — О'Райли (Аяри, 67), Балеба — Груда (Минте, 67), Энсисо (Рюттер, 78), Митома (Адингра, 67) — Педро

"Брентфорд": Флеккен (Вальдимарссон, 36) — Рорслев, Коллинз, Ми (Ким, 78), Льюис-Поттер — Янельт, Норгор (Ярмолюк, 72), Дамсгор — Мбемо, Висса, Шаде

Предупреждения: Ми (58), Ярмолюк (75)