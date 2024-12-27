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Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 27 декабря, состоялся матч 18 тура АПЛ, в котором "Брайтон" сыграл против "Брентфорда".
Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й минуте поединка.
По окончании игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.1 и 6.8 соответственно.
Егор отдал 100% точных передач, преуспел в пяти удачных обводках из пяти и сделал 16 касаний мяча.
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