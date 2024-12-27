  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона

Англия

Оценки за матч

Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 27 декабря, состоялся матч 18 тура АПЛ, в котором "Брайтон" сыграл против "Брентфорда".

Егор Ярмолюк вышел на замену на 72-й минуте поединка.

По окончании игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.1 и 6.8 соответственно.

Егор отдал 100% точных передач, преуспел в пяти удачных обводках из пяти и сделал 16 касаний мяча.

Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона - изображение 1Известны оценки Ярмолюка за матч против Брайтона - изображение 2
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Арсенал - Ипсвич 1:0. Еле вскрыли оборону одного из аутсайдеров
yellow-arrow
Вот это поворот. Зинченко может перейти в команду Моуриньо
yellow-arrow
АПЛ. Брайтон - Брентфорд 0:0. Ничья с привкусом нереализованного потенциала
Брайтон энд Хоув Альбион Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости