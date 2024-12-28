  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Микель Артета прокомментировал новое положение Арсенала в турнирной таблице
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Микель Артета прокомментировал новое положение Арсенала в турнирной таблице

Англия

Оценил третью победу подряд

Микель Артета прокомментировал новое положение Арсенала в турнирной таблице

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера "Арсенал" выиграл у "Ипсвич Таун" со счетом 1:0. Эта победа для "канониров" стала третьей подряд.

Читайте такжеАПЛ. Арсенал - Ипсвич 1:0. Еле вскрыли оборону одного из аутсайдеров

Ранее в 18-м туре "Челси" проиграл "Фулхэму" со счетом 1:2, благодаря чему "Арсенал" смог оторваться от "пенсионеров" на 2 очка и занять 2-е место в турнирной таблице АПЛ.

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Ипсвичем":

"Было супер доминирование "Арсенала", особенно в первом тайме, мы должны были забить больше. Во втором тайме мы начали не очень хорошо.

Учитывая все обстоятельства, в которых мы оказались, количество раз, когда нам приходилось играть вдесятером, все наши травмы можно сказать, что хорошо быть на том месте, которое мы занимаем. Но мы не на том месте, где мы хотим быть. Мы хотим быть первыми".

Напомним, что "Арсенал" продлил серию без поражений до 11 матчей.

По теме
yellow-arrow
Старый знакомый Аморима. Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере защитника ПСЖ
yellow-arrow
Игрок, который не знает поражений. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Полузащитник
yellow-arrow
Специалист по спортивной медицине - о травме лидера Арсенала: Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация
Арсенал (Лондон) Микель Артета
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости