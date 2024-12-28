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Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
"Энфилд" потеряет своего воспитанника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд хочет покинуть клуб и перейти в "Реал". Об этом он сообщил руководству мерсисайдцев. Информацию передает Marca.
26-летний футболист и представители "Ливерпуля" встретились лично. Клуб последний раз попытался провести переговоры по продлению контракта игрока. Однако Трент окончательно решил сменить вектор карьеры и заявил об этом.
Соглашение Александера-Арнольда с “Ливерпулем” завершается летом следующего года. “Реал” не планирует спешить и оформлять переход футболиста в январе. Мерсисайдцы пока не решили, будут ли выставлять игрока на трансфер этой зимой. Однако склоняются к тому, чтобы Трент доиграл контракт.
В то же время отношения между "Реалом" и "Ливерпулем" остаются замечательными, как и было в последние годы.
Трент находится в структуре мерсисайдцев с 2004 года – с шестилетнего возраста. Он провел за первую команду 332 матча и завоевал восемь трофеев. На его счету 19 голов и 85 ассистов.
В частности, в текущем сезоне защитник оформил пять результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.
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