Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд хочет покинуть клуб и перейти в "Реал". Об этом он сообщил руководству мерсисайдцев. Информацию передает Marca.

26-летний футболист и представители "Ливерпуля" встретились лично. Клуб последний раз попытался провести переговоры по продлению контракта игрока. Однако Трент окончательно решил сменить вектор карьеры и заявил об этом.

Соглашение Александера-Арнольда с “Ливерпулем” завершается летом следующего года. “Реал” не планирует спешить и оформлять переход футболиста в январе. Мерсисайдцы пока не решили, будут ли выставлять игрока на трансфер этой зимой. Однако склоняются к тому, чтобы Трент доиграл контракт.

В то же время отношения между "Реалом" и "Ливерпулем" остаются замечательными, как и было в последние годы.

Трент находится в структуре мерсисайдцев с 2004 года – с шестилетнего возраста. Он провел за первую команду 332 матча и завоевал восемь трофеев. На его счету 19 голов и 85 ассистов.

В частности, в текущем сезоне защитник оформил пять результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.