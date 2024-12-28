Специалист по спортивной медицине - о травме лидера Арсенала: Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Кристалл Пелас" – "Арсенал" лидер "Арсенала" Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия.

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, насколько серьезна травма английского вингера:

"Традиционно сухожилие заживает довольно долго, именно поэтому его часто оперируют, сшивая нитями.

То, как Букайо покидал стадион (на костылях, предупреждая растяжение мышцы), наталкивало на мысли о травме сухожилия, но информация об операции стала довольно шокирующей, ведь очень редко травма «задней» настолько сложна, что требует операции.

Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация и работа с послеоперационным рубцом на мышце (или сухожилии), который снова должен стать мобильным.

Потому ожидаем Саку весной, если Букайо вообще сможет сыграть еще в этом сезоне. Всегда нужно делать поправки на пост операционные или реабилитационные осложнения, которые в случае таких травм достаточно частые", — сказал Бабелюк.