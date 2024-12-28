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Специалист по спортивной медицине - о травме лидера Арсенала: Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация
Объяснил все, к чему
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 17-го тура чемпионата Англии "Кристалл Пелас" – "Арсенал" лидер "Арсенала" Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия.
Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, насколько серьезна травма английского вингера:
"Традиционно сухожилие заживает довольно долго, именно поэтому его часто оперируют, сшивая нитями.
То, как Букайо покидал стадион (на костылях, предупреждая растяжение мышцы), наталкивало на мысли о травме сухожилия, но информация об операции стала довольно шокирующей, ведь очень редко травма «задней» настолько сложна, что требует операции.
Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация и работа с послеоперационным рубцом на мышце (или сухожилии), который снова должен стать мобильным.
Потому ожидаем Саку весной, если Букайо вообще сможет сыграть еще в этом сезоне. Всегда нужно делать поправки на пост операционные или реабилитационные осложнения, которые в случае таких травм достаточно частые", — сказал Бабелюк.
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