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Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия хотят подписать голкипера Бельгии U21
Какую команду выберет голкипер?
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь клуба "Антверпен" Сенне Ламменс заинтересовал команды из АПЛ и Бундеслиги, а именно "Манчестер Юнайтед" и "Боруссию Дортмунд".
По информации источника, в этом сезоне руководство "Юнайтед" отправило скаутов следить за ним в бельгийской профессиональной лиге. Отмечается, что для "МЮ" вратарь не является приоритетом на январь, но летом трансфер может состояться.
"Дортмунд" в свою очередь рассматривает вратаря молодежной сборной Бельгии как долгосрочную трансферную цель.
Добавим, что за этот сезон бельгиец принял участие в 20 матчах, в которых выстоял на ноль в пяти играх и пропустил 21 мяч.
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