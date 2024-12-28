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Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия хотят подписать голкипера Бельгии U21

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Какую команду выберет голкипер?

Манчестер Юнайтед и дортмундская Боруссия хотят подписать голкипера Бельгии U21

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь клуба "Антверпен" Сенне Ламменс заинтересовал команды из АПЛ и Бундеслиги, а именно "Манчестер Юнайтед" и "Боруссию Дортмунд".

По информации источника, в этом сезоне руководство "Юнайтед" отправило скаутов следить за ним в бельгийской профессиональной лиге. Отмечается, что для "МЮ" вратарь не является приоритетом на январь, но летом трансфер может состояться.

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"Дортмунд" в свою очередь рассматривает вратаря молодежной сборной Бельгии как долгосрочную трансферную цель.

Добавим, что за этот сезон бельгиец принял участие в 20 матчах, в которых выстоял на ноль в пяти играх и пропустил 21 мяч.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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