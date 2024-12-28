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Клуб Английской Премьер-Лиги с украинцем в составе ни разу в сезоне не проиграл дома

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Клуб Английской Премьер-Лиги с украинцем в составе ни разу в сезоне не проиграл дома

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб Английской Премьер-Лиги с украинцем в составе ни разу в сезоне не проиграл на домашнем поле.

"Арсенал", в котором играет украинский защитник Александр Зинченко, на "Эмирейтс" в этом сезоне постоянно получал очки.

"Канониры" одержали 10 побед и трижды сыграли вничью во всех турнирах.

Примечательно, что "Арсенал" - единственный клуб Премьер-Лиги, который не проиграл в домашних стенах.

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В последнем домашнем матче против "Ипсвича" "Арсенал" одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол в поединке забил Кай Хаверц на 23-й минуте

Сейчас "Арсенал" в турнирной таблице на втором месте с 36-ю набранными очками и отстаёт от лидирующего "Ливерпуля" на 6 очков.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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