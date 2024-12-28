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Деклан Райс: Надеюсь, что новый 2025 год принесет Арсеналу трофеи

Англия
Обновлено

Считает, что клуб этого заслуживает

Деклан Райс: Надеюсь, что новый 2025 год принесет Арсеналу трофеи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поделился ожиданиями он в 2025 году в контексте футбольных вершин.

“Надеюсь, новый год принесет трофеи! Этот клуб этого заслуживает”.

Побеждать в играх – это отлично, но это ничего не значит, если мы ничего не выиграем в конце”, – сказал он в интервью Prime Video Sport.

Райс в текущей кампании провел 22 матча за "Арсенал" во всех турнирах. На его счету два гола и пять ассистов.

Деклан проводит второй сезон в составе "канониров" после трансфера из "Вест Хэма" за 116 млн евро летом 2023 года. Пока на его счету только победа в Суперкубке Англии, который не считается официальным трофеем на Туманном Альбионе.

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Prime Video Sport
Опубликовал: Максим Кучер
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