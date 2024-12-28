Какое решение примет Челси, если Мудрика ждет дисквалификация?

Если Михаил Мудрик получит длительную дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, тогда "Челси" подпишет нового атакующего игрока. Об этом сообщает Football Insider.

Корреспондент издания Football Insider Пит О'Рурк заявил, что 1 января 2025 года в Англии будет открыто зимнее трансферное окно. И уже в ближайшие недели лондонский "Челси" может оформить трансфер нового вингера. Отмечается, что мнения руководства о покупке вингера появились после неудачного допинг-теста Мудрика.

Напомним, что контракт Михаила с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года. Однако "Челси" может рассмотреть вариант с разрывом соглашения с украинцем в случае, если украинский вингер провалит и второй допинг-тест.