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Какое решение примет Челси, если Мудрика ждет дисквалификация?

Англия
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Пит О'Рурк предположил варианты

Какое решение примет Челси, если Мудрика ждет дисквалификация?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Если Михаил Мудрик получит длительную дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста, тогда "Челси" подпишет нового атакующего игрока. Об этом сообщает Football Insider.

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Корреспондент издания Football Insider Пит О'Рурк заявил, что 1 января 2025 года в Англии будет открыто зимнее трансферное окно. И уже в ближайшие недели лондонский "Челси" может оформить трансфер нового вингера. Отмечается, что мнения руководства о покупке вингера появились после неудачного допинг-теста Мудрика.

Напомним, что контракт Михаила с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года. Однако "Челси" может рассмотреть вариант с разрывом соглашения с украинцем в случае, если украинский вингер провалит и второй допинг-тест.

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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
footballinsider247
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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