"Он опередил свой возраст": Артета прокомментировал игру 18-летнего конкурента Зинченко

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру 18-летнего номинально опорного полузащитника Майлса Льюиса-Скелли.

“Он особый персонаж, опередивший свой возраст и такой зрелый. Его качества соответствуют нашей манере игры. Теория – это одно, а соревнование на этом уровне – другое. Это к его чести”, – сказал Артета.

В текущем сезоне на счету Льюиса-Скелли пять матчей в рамках АПЛ, три поединка в Кубке лиги и три встречи в Лиге чемпионов. В частности, во вчерашней игре против "Ипсвича" он провел все 90 минут на позиции левого защитника, где его пока и видит Артета.