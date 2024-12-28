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"Он опередил свой возраст": Артета прокомментировал игру 18-летнего конкурента Зинченко
Тоже перешел из центра поля в оборону
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру 18-летнего номинально опорного полузащитника Майлса Льюиса-Скелли.
“Он особый персонаж, опередивший свой возраст и такой зрелый. Его качества соответствуют нашей манере игры.
Теория – это одно, а соревнование на этом уровне – другое. Это к его чести”, – сказал Артета.
В текущем сезоне на счету Льюиса-Скелли пять матчей в рамках АПЛ, три поединка в Кубке лиги и три встречи в Лиге чемпионов. В частности, во вчерашней игре против "Ипсвича" он провел все 90 минут на позиции левого защитника, где его пока и видит Артета.
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