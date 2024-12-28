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Лидс осудил болельщиков за пение антипалестинской песни в поддержку экс-игрока Шахтёра
И поддержали, и получили выговор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клуб из Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" осудил болельщиков за пение антипалестинской песни.
По словам DailyMail, в социальной сети X появилось видео, где группа людей во время выездного матча "Лидса" со "Сток Сити" пела антипалестинскую песню, в которой есть слова: "Я думаю о Соломоне, и он ненавидит Палестину".
Leeds fans with the Manor Solomon song at Stoke. pic.twitter.com/DkAR30Arfa— Ben Green (@BenGreenJeru) December 26, 2024
"Лидс" осудил поведение болельщиков и предупредил, что они могут нарушить закон из-за неприемлемых кричалок.
"Дискриминационные высказывания или скандирование неприемлемы, и болельщики могут нарушать закон. Клуб осуждает такое поведение и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации.
Во всех английских футбольных лигах действуют строгие меры и санкции для борьбы с противоправным поведением на футбольных стадионах, включая, помимо прочего, дискриминационное поведение и скандирование лозунгов", — заявил представитель "Лидса".
В июле 2022 года Манор Соломон из "Шахтёра" перешёл в "Фулхэм" на правах аренды. Летом 2023 года полузащитник, благодаря правилу ФИФА, перешёл в английский "Тоттенхэм" свободным агентом.
Сейчас Соломон играет за "Лидс" на правах аренды из "Тоттенхэма". В 16-ти играх за клуб он забил 3 гола и отметился тремя голевыми передачами.
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