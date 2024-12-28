Лидс осудил болельщиков за пение антипалестинской песни в поддержку экс-игрока Шахтёра

Клуб из Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" осудил болельщиков за пение антипалестинской песни.

По словам DailyMail, в социальной сети X появилось видео, где группа людей во время выездного матча "Лидса" со "Сток Сити" пела антипалестинскую песню, в которой есть слова: "Я думаю о Соломоне, и он ненавидит Палестину".

Leeds fans with the Manor Solomon song at Stoke. pic.twitter.com/DkAR30Arfa — Ben Green (@BenGreenJeru) December 26, 2024

"Лидс" осудил поведение болельщиков и предупредил, что они могут нарушить закон из-за неприемлемых кричалок.

"Дискриминационные высказывания или скандирование неприемлемы, и болельщики могут нарушать закон. Клуб осуждает такое поведение и придерживается политики абсолютной нетерпимости к любым проявлениям дискриминации. Во всех английских футбольных лигах действуют строгие меры и санкции для борьбы с противоправным поведением на футбольных стадионах, включая, помимо прочего, дискриминационное поведение и скандирование лозунгов", — заявил представитель "Лидса".

В июле 2022 года Манор Соломон из "Шахтёра" перешёл в "Фулхэм" на правах аренды. Летом 2023 года полузащитник, благодаря правилу ФИФА, перешёл в английский "Тоттенхэм" свободным агентом.

Сейчас Соломон играет за "Лидс" на правах аренды из "Тоттенхэма". В 16-ти играх за клуб он забил 3 гола и отметился тремя голевыми передачами.