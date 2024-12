Лидс осудил болельщиков за пение антипалестинской песни в поддержку экс-игрока Шахтёра

Клуб из Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" осудил болельщиков за пение антипалестинской песни.

По словам DailyMail, в социальной сети X появилось видео, где группа людей во время выездного матча "Лидса" со "Сток Сити" пела антипалестинскую песню, в которой есть слова: "Я думаю о Соломоне, и он ненавидит Палестину".

Leeds fans with the Manor Solomon song at Stoke. pic.twitter.com/DkAR30Arfa