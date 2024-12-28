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"Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди": тренер МЮ похвалил Магуайра

Англия
Обновлено

В этом сезоне имеет игровую практику

"Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди": тренер МЮ похвалил Магуайра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал игру центрбека команды Харри Магуайра.

“Он действительно хорошо работает: он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди.

У Харри нет оправданий, даже если у него были трудные моменты. Я думаю, что в этом он пример”, – сказал Аморим.

В этом сезоне на счету Магуайра 15 матчей в составе "Ман Юнайтед". В частности, 11 поединков он провел в рамках АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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