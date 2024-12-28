"Он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди": тренер МЮ похвалил Магуайра

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Рубен Аморим прокомментировал игру центрбека команды Харри Магуайра.

“Он действительно хорошо работает: он сосредоточен на работе, а не на том, что говорят люди.

У Харри нет оправданий, даже если у него были трудные моменты. Я думаю, что в этом он пример”, – сказал Аморим.