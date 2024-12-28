Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый пошёл. Ман Сити выбрали игрока которого подпишут трансферной зимой
Будут спасать ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" в январе 2025 года подпишет полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. Об этом сообщает Football Insider.
Как отмечается, "Манчестер Сити" выплатит отступные "Сосьедаду" в размере 50 миллионов евро.
Напомним, что за этот сезон Мартин Субименди принял участие в 17 матчах в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:footballinsider247
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Звезда Ливерпуля сообщила руководству клуба, что хочет перейти в Реал
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Спортивный врач - про Мудрика: Полиграф не показывает, лжет ли человек, юридически эти показатели не имеют никакой силы
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000