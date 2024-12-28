Первый пошёл. Ман Сити выбрали игрока которого подпишут трансферной зимой

"Манчестер Сити" в январе 2025 года подпишет полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди. Об этом сообщает Football Insider.

Как отмечается, "Манчестер Сити" выплатит отступные "Сосьедаду" в размере 50 миллионов евро.

Напомним, что за этот сезон Мартин Субименди принял участие в 17 матчах в чемпионате Испании, забил один гол и отдал две результативные передачи.