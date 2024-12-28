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Бразильский нападающий Вулверхэмптона сделал 22 голевых действия в Премьер-Лиге в 2024 году. Но это не рекорд

Англия

Рекорд держится 7 лет

Бразильский нападающий Вулверхэмптона сделал 22 голевых действия в Премьер-Лиге в 2024 году. Но это не рекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский нападающий "Вулверхэмптона" сделал 22 голевых действия в Премьер-Лиге в 2024 году.

Матеус Кунья забил 16 голов и сделал 6 голевых передач в чемпионате Англии в 2024 году. Но он не превзошёл достижение другого бразильца.

Экс-нападающий "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в 2017 голов сделал 23 голевых действия: 15 голов и 8 ассистов. Он в данный момент единственный бразилец, кому это удалось.

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В этом сезоне Матеус Кунья за "Вулверхэмптон" в 18-ти матчах Английской Премьер-Лиги забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Английская Премьер-лига Филиппе Коутиньо Матеус Кунья
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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