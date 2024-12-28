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Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году

Англия

На три больше, чем у других

Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году.

Squawka подсчитала, что немецкий полузащитник Кай Хаверц в 2024 году забил 8 победных голов "Арсенала".

Минимум на три больше, чем любой другой игрок "канониров".

В матче против "Ипсвича" Кай Хаверц забил единственный гол "Арсенала" на 23-й минуте. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.

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В сезоне 2024/25 Кай Хаверц за "Арсенал" во всех турнирах отметился 12-ю голами.

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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