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Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году
На три больше, чем у других
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Назван игрок, который забил больше всех победных голов Арсенала в 2024 году.
Squawka подсчитала, что немецкий полузащитник Кай Хаверц в 2024 году забил 8 победных голов "Арсенала".
Минимум на три больше, чем любой другой игрок "канониров".
В матче против "Ипсвича" Кай Хаверц забил единственный гол "Арсенала" на 23-й минуте. Видеообзор матча смотрите на нашем сайте.
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В сезоне 2024/25 Кай Хаверц за "Арсенал" во всех турнирах отметился 12-ю голами.
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Источник:Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
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