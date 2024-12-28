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Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лопетеги понемногу налаживает ситуацию в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "молотобойцев" имел очень сложный старт карьеры в новом клубе. Результаты, как и игра, были плачевными. Однако сейчас команда начинает лучше понимать требования наставника и неплохо воплощает их на поле.
Вот только хватит ли им класса и силы, чтобы сыграть хотя бы вничью против "Ливерпуля"? Этот вопрос открыт.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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