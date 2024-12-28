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Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Лопетеги понемногу налаживает ситуацию в клубе

Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "молотобойцев" имел очень сложный старт карьеры в новом клубе. Результаты, как и игра, были плачевными. Однако сейчас команда начинает лучше понимать требования наставника и неплохо воплощает их на поле.

Вот только хватит ли им класса и силы, чтобы сыграть хотя бы вничью против "Ливерпуля"? Этот вопрос открыт.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Ливерпуль"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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