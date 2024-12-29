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Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Очередной шаг от команды Арне Слота на пути к титулу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Может ли кто-то остановить мерсисайдцев в нынешней форме? Кажется, что нет. Они уверенно шагают к своему титулу уже в первый сезон с новым наставником и сейчас выглядят на несколько голов выше других команд.
Приезд к "молотобойцам" выглядит как очередные три очка, впрочем, чтобы их забрать, придется хорошенько поработать.
Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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Английская Премьер-лига. 19-й тур.
29 декабря. 19:15. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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