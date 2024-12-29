Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Может ли кто-то остановить мерсисайдцев в нынешней форме? Кажется, что нет. Они уверенно шагают к своему титулу уже в первый сезон с новым наставником и сейчас выглядят на несколько голов выше других команд.

Приезд к "молотобойцам" выглядит как очередные три очка, впрочем, чтобы их забрать, придется хорошенько поработать.

Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

29 декабря. 19:15. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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