  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пеп Гвардиола перед матчем с Лестером: Я не сдамся
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пеп Гвардиола перед матчем с Лестером: Я не сдамся

Англия

Испанский специалист рассказал о настрое к матчу с Лестером

Пеп Гвардиола перед матчем с Лестером: Я не сдамся

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола провёл пресс-конференцию перед матчем с "Лестером".

По его словам, нужно подождать, поскольку ситуация требует времени. Гвардиола намерен продолжать бороться с неутешительными результатами команды.

"Иногда кажется, что это будет легко исправить, но иногда требуется больше времени. Я не сдамся. Я хочу быть здесь и делать это. В нашей ситуации мы должны это делать.

Постарайтесь сохранять спокойствие, проанализируйте ситуацию и подумайте, что мы можем сделать, чтобы сыграть лучше в следующей игре. Это то, что я хочу попробовать, и это всё, что я хочу сделать

Единственный шанс, который у нас есть, — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к "Лестеру"", - заявил Гвардиола.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Манчестер Сити" сыграет выездной матч с "Лестером" 29 декабря в 16:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Вест Хэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 29.12.2024
yellow-arrow
Манчестер Сити положил глаз на лидера Реала. Готовы заплатить бешеную сумму
Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости