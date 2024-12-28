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Пеп Гвардиола перед матчем с Лестером: Я не сдамся
Испанский специалист рассказал о настрое к матчу с Лестером
Getty Images / Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола провёл пресс-конференцию перед матчем с "Лестером".
По его словам, нужно подождать, поскольку ситуация требует времени. Гвардиола намерен продолжать бороться с неутешительными результатами команды.
"Иногда кажется, что это будет легко исправить, но иногда требуется больше времени. Я не сдамся. Я хочу быть здесь и делать это. В нашей ситуации мы должны это делать.
Постарайтесь сохранять спокойствие, проанализируйте ситуацию и подумайте, что мы можем сделать, чтобы сыграть лучше в следующей игре. Это то, что я хочу попробовать, и это всё, что я хочу сделать
Единственный шанс, который у нас есть, — это продолжать восстанавливаться и хорошо подготовиться к "Лестеру"", - заявил Гвардиола.
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"Манчестер Сити" сыграет выездной матч с "Лестером" 29 декабря в 16:30 по киевскому времени.
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