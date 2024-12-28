Арне Слот: Мы сильны на выезде и дома тоже

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал об ожиданиях поединка с "Вест Хэмом" на предматчевой пресс-конференции.

Нидерландский менеджер рассказал о лидерстве в лиге и оказывающемся давлении.

"Если вы работаете в таком большом клубе, как "Ливерпуль", давление всегда есть. Так что для такого клуба, как наш, нет ничего странного в том, что мы лидируем в лиге. Мы знаем, сколько хороших команд в этой лиге, и они тоже могут выигрывать почти в каждой игре. Нет никакого дополнительного давления — давление есть всегда, если вы работаете в таком клубе, как "Ливерпуль"", - ответил Слот.

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Тренер ответил журналистам о форме команды на выезде.

"Я думаю, что наша форма на выезде была хорошей, но, возможно, это отчасти связано с командами, с которыми мы играли в первой половине сезона. В основном мы играли дома с командами из верхней половины турнирной таблицы, а с остальными — на выезде, так что это может быть как-то связано с этим. Мы сильны на выезде и дома тоже. Не вижу причин, по которым мы были бы сильнее там, чем здесь. Об этом мы сможем судить в конце сезона, когда сыграем с каждой командой дома и на выезде, чтобы понять, что нам подходит лучше всего. Но я думаю, что нас трудно обыграть на выезде, как и в домашних матчах", - заявил Слот.

Также журналисты спросили о дисквалификации Собослаи на матч

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Думаю, что Доминик Собослаи был выдающимся против "Тоттенхэм Хотспур", и план состоял в том, что он должен быть выдающимся против "Вест Хэма". Но он недоступен, поэтому кто-то другой должен проявить себя в матче с "Вест Хэмом"", - сказал Слот.

Матч "Вест Хэм" - "Ливерпуль" состоится 29 декабря в 19:15 по киевскому времени.