Лестер – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

На Boxing Day "лисы" уже приезжали на "Энфилд", чтобы противостоять лидеру турнирной таблицы АПЛ. Теперь они к себе в гости ждут действующего чемпиона Англии, находящегося в очень неудачной форме.

Сможет ли "Лестер" воспользоваться кризисом "горожан" и отобрать очки у такого именитого соперника?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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