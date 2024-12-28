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Лестер – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Второй топ-матч за три дня для ван Нистелроя
Getty Images / Global Images Ukraine
На Boxing Day "лисы" уже приезжали на "Энфилд", чтобы противостоять лидеру турнирной таблицы АПЛ. Теперь они к себе в гости ждут действующего чемпиона Англии, находящегося в очень неудачной форме.
Сможет ли "Лестер" воспользоваться кризисом "горожан" и отобрать очки у такого именитого соперника?
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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