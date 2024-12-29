Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

За последние 5 встреч "Манчестер Сити" имеет только 2 ничьи и 3 поражения. В последний раз они обыгрывали "Ноттингем Форест" в начале декабря. Болельщики не знают, как реагировать на подобную серию от своей любимой команды, Гвардиола пока не может исправить ситуацию.

Возможно, матч против одного из аутсайдеров чемпионата, наконец, позволит "горожанам" вернуться на победный путь?

Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Английская Премьер-лига. 19-й тур.

29 декабря. 16:30. Лестер. "Кинг Пауэр"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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