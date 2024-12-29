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Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиола не побеждает уже 5 матчей подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние 5 встреч "Манчестер Сити" имеет только 2 ничьи и 3 поражения. В последний раз они обыгрывали "Ноттингем Форест" в начале декабря. Болельщики не знают, как реагировать на подобную серию от своей любимой команды, Гвардиола пока не может исправить ситуацию.
Возможно, матч против одного из аутсайдеров чемпионата, наконец, позволит "горожанам" вернуться на победный путь?
Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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Английская Премьер-лига. 19-й тур.
29 декабря. 16:30. Лестер. "Кинг Пауэр"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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