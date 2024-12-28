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Эвертон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпирита Санту ожидает очень сложный выезд

Эвертон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

За последние три тура "Эвертон" прекрасно продемонстрировал, что готов сразиться с любым соперником и вырывать результат там, где мало кто ожидал. Поэтому подопечные Эшпириту Санту вряд ли испугают "ирисок" своей позицией в турнирной таблице или действующей формой.

Для "лесников" это будет очередное сложенное испытание, но если они хотят закрепляться в зоне топ-4, то нужно побеждать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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