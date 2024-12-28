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Эвертон – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нуну Эшпирита Санту ожидает очень сложный выезд
Getty Images / Global Images Ukraine
За последние три тура "Эвертон" прекрасно продемонстрировал, что готов сразиться с любым соперником и вырывать результат там, где мало кто ожидал. Поэтому подопечные Эшпириту Санту вряд ли испугают "ирисок" своей позицией в турнирной таблице или действующей формой.
Для "лесников" это будет очередное сложенное испытание, но если они хотят закрепляться в зоне топ-4, то нужно побеждать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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