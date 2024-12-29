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Эвертон – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Миколенко готова отбирать очки у неожиданного участника топ-4
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" наконец-то начал напоминать сам себя. Команда, играющая от обороны и создающая проблемы грандам. "Ноттингем Форест" как раз является таким грандом в этом сезоне, ведь прямо сейчас "лесники" уходят в зоне топ-4.
Миколенко и компания готовы организовать теплый прием своему сопернику. Это будет очень сложный матч для обеих команд.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.
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Английская Премьер-лига. 19-й тур.
29 декабря. 17:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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