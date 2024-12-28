Хулен Лопетеги о матче против Ливерпуля: Мы их не боимся, но уважаем, как и все остальные команды

Главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча против "Ливерпуля".

Лопетеги заявил, что его команда страдает сейчас от травм.

"Важно, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к следующему испытанию. Мы должны попытаться воспользоваться ситуацией с теми игроками, которые нам понадобятся. Сейчас самое время написать слово Команда с заглавной буквы, потому что у нас много травмированных игроков, и нам понадобятся все, кто доступен", - сказал испанский тренер.

Специалист похвалил "Ливерпуль" и сказал, что "Вест Хэму" нужно верить в свои силы.

"Я думаю, что в случае с "Ливерпулем" мы говорим о лучшей команде Премьер-лиги на данный момент. Мы знаем, что нам нужно быть в курсе их угроз и быть готовыми, как и к любой другой игре в этом дивизионе.

Мы их не боимся, но уважаем, как и все остальные команды. У них есть топовые игроки, очень хороший тренер, и сейчас они очень хорошо выступают в высшей лиге.

Но мы должны верить в свои силы и смотреть на то, что мы можем сделать в этом матче. Мы рады, что такие матчи проходят у нас дома, потому что мы знаем, какие это трудности, но мы очень верим в наших игроков", - сказал Лопетеги.