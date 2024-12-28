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Фулхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Забарный едет в гости к "дачникам"

Фулхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Прямо сейчас команда Маркe Силвы пытается перегнать "Борнмут" в турнирной таблице. Для этого им нужно побеждать в очном матче, но Забарный и компания очевидно против такого развития событий.

"Вишни" попытаются закрепиться у зоны топ-4, вот только выезд к "Фулхэму" в этом сезоне — это испытание для любого соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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