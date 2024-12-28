Фулхэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Прямо сейчас команда Маркe Силвы пытается перегнать "Борнмут" в турнирной таблице. Для этого им нужно побеждать в очном матче, но Забарный и компания очевидно против такого развития событий.

"Вишни" попытаются закрепиться у зоны топ-4, вот только выезд к "Фулхэму" в этом сезоне — это испытание для любого соперника.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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