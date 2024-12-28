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Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Продолжит ли Витор Перейра свой удачный старт в новом клубе?

Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Первые два матча Витора Перейры во главе "волков" завершились победами и удивили немалое количество болельщиков. И среди соперников был даже "Манчестер Юнайтед". Готовы ли они оформить еще одну сенсацию и одолеть "Тоттенхэм"? Учитывая, насколько сейчас злые "шпоры" в связи с последним результатами, сделать это будет непросто.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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