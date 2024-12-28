Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Первые два матча Витора Перейры во главе "волков" завершились победами и удивили немалое количество болельщиков. И среди соперников был даже "Манчестер Юнайтед". Готовы ли они оформить еще одну сенсацию и одолеть "Тоттенхэм"? Учитывая, насколько сейчас злые "шпоры" в связи с последним результатами, сделать это будет непросто.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в воскресенье, 29 декабря.

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