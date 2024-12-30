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Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января

Англия

График топ-матчей

Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января

Фото: premierleague.com

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Зинченко против Ярмолюка? Если нет, то тогда Миколенко против Забарного? Надеемся, что увидим хотя бы одно украинское дерби на английских полях. На этой неделе нас ждет немало АПЛ, матчей Кубков и Суперкубков – по традиции, отмечайте все самое интересное.

Понедельник, 30 декабря

Boxing Day отгремел, на очереди следующий, а именно 19-й тур Английской Премьер-лиги. "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" хотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

  • 21:45. "Болонья" – "Верона". Серия А. Megogo
  • 21:45. "Астон Вилла" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 21:45. "Ипсвич" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
  • 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 31 декабря

Последний день года – без футбола.

Среда, 1 января

Потенциальная вывеска "Ярмолюк против Зинченко".

  • 19:30. "Брентфорд" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

Четверг, 2 января

Все мы знаем о современных трендах – Суперкубки нужно проводить не одним финальным матчем, а так, чтобы с полуфиналами. Вот в Италии этим и займутся – в четверг…

  • 21:00. "Интер" – "Аталанта". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo

Пятница, 3 января

… и в пятницу. А еще перед началом уик-энда мадридский "Реал" съездит в гости к "Валенсии". Очки "сливочным" терять ну никак нельзя, борьба наверху турнирной таблицы Примеры очень плотная.

  • 21:00. "Ювентус" – "Милан". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo
  • 22:00. "Валенсия" – "Реал". Примера. Megogo
  • 22:00. "Ницца" – "Ренн". Лига 1. Megogo
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Суббота, 4 января

Новый тур в чемпионате Англии. Советуем обратить внимание на выезд "Челси" на "Селхерст Парк", а также визит Миколенко в гости к Забарному. Интересно, сможет ли выиграть "Манчестер Сити"? Также в деле "Брентфорд" Ярмолюка, "Арсенал" Зинченко, "Бенфика" Трубина. Поздно вечером "Барселона" играет в Кубке Испании со скромным андердогом.

  • 14:30. "Тоттенхэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:00. "Венеция" – "Эмполи". Серия А. Megogo
  • 17:00. "Астон Вилла" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Кристал Пэлас" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
  • 17:00. "Саутгемптон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
  • 18:00. "Сент-Этьен" – "Реймс". Лига 1. Megogo
  • 19:00. "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Megogo
  • 19:30. "Брайтон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
  • 20:00. "Лилль" – "Нант". Лига 1. Megogo
  • 20:00. "Бенфика" – "Брага". Примейра. Megogo
  • 20:00. "Барбастро" – "Барселона". Кубок Испании. Megogo
  • 21:45. "Верона" – "Удинезе". Серия А. Megogo
  • 22:00. "Лион" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
  • 22:30. "Марбелья" – "Атлетико". Кубок Испании. Megogo
  • 22:30. "Логронес" – "Атлетик". Кубок Испании. Megogo

Воскресенье, 5 января

Меньше АПЛ, больше Лиги 1. Зато какой АПЛ! "Ливерпуль" принимает на "Энфилде" проблемный "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Одновременно с центральным матчем в туре чемпионата Англии стартует Суперкубок Франции: "ПСЖ" – "Монако". Ну а закроют программу "Рома" и "Лацио" в рамках дерби Рима. Ждем голов Довбика.

  • 16:00. "Фулхэм" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
  • 16:00. "Анже" – "Брест". Лига 1. Megogo
  • 16:00. "Ланс" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
  • 16:00. "Страсбур" – "Осер". Лига 1. Megogo
  • 16:00. "Лечче" – "Дженоа". Серия А. Megogo
  • 18:30. "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
  • 18:30. "ПСЖ" – "Монако". Суперкубок Франции. Megogo
  • 19:00. "Торино" – "Парма". Серия А. Megogo
  • 21:45. "Рома" – "Лацио". Серия А. Megogo
  • 21:45. "Марсель" – "Гавр". Лига 1. Megogo
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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