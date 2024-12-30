Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января

Зинченко против Ярмолюка? Если нет, то тогда Миколенко против Забарного? Надеемся, что увидим хотя бы одно украинское дерби на английских полях. На этой неделе нас ждет немало АПЛ, матчей Кубков и Суперкубков – по традиции, отмечайте все самое интересное.

Понедельник, 30 декабря

Boxing Day отгремел, на очереди следующий, а именно 19-й тур Английской Премьер-лиги. "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" хотят реабилитироваться перед своими болельщиками.

21:45. "Болонья" – "Верона". Серия А. Megogo

21:45. "Астон Вилла" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

21:45. "Ипсвич" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

Вторник, 31 декабря

Последний день года – без футбола.

Среда, 1 января

Потенциальная вывеска "Ярмолюк против Зинченко".

19:30. "Брентфорд" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

Четверг, 2 января

Все мы знаем о современных трендах – Суперкубки нужно проводить не одним финальным матчем, а так, чтобы с полуфиналами. Вот в Италии этим и займутся – в четверг…

21:00. "Интер" – "Аталанта". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo

Пятница, 3 января

… и в пятницу. А еще перед началом уик-энда мадридский "Реал" съездит в гости к "Валенсии". Очки "сливочным" терять ну никак нельзя, борьба наверху турнирной таблицы Примеры очень плотная.

21:00. "Ювентус" – "Милан". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo

22:00. "Валенсия" – "Реал". Примера. Megogo

22:00. "Ницца" – "Ренн". Лига 1. Megogo

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Суббота, 4 января

Новый тур в чемпионате Англии. Советуем обратить внимание на выезд "Челси" на "Селхерст Парк", а также визит Миколенко в гости к Забарному. Интересно, сможет ли выиграть "Манчестер Сити"? Также в деле "Брентфорд" Ярмолюка, "Арсенал" Зинченко, "Бенфика" Трубина. Поздно вечером "Барселона" играет в Кубке Испании со скромным андердогом.

14:30. "Тоттенхэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App

16:00. "Венеция" – "Эмполи". Серия А. Megogo

17:00. "Астон Вилла" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Кристал Пэлас" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Сент-Этьен" – "Реймс". Лига 1. Megogo

19:00. "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Megogo

19:30. "Брайтон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Лилль" – "Нант". Лига 1. Megogo

20:00. "Бенфика" – "Брага". Примейра. Megogo

20:00. "Барбастро" – "Барселона". Кубок Испании. Megogo

21:45. "Верона" – "Удинезе". Серия А. Megogo

22:00. "Лион" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

22:30. "Марбелья" – "Атлетико". Кубок Испании. Megogo

22:30. "Логронес" – "Атлетик". Кубок Испании. Megogo

Воскресенье, 5 января

Меньше АПЛ, больше Лиги 1. Зато какой АПЛ! "Ливерпуль" принимает на "Энфилде" проблемный "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Одновременно с центральным матчем в туре чемпионата Англии стартует Суперкубок Франции: "ПСЖ" – "Монако". Ну а закроют программу "Рома" и "Лацио" в рамках дерби Рима. Ждем голов Довбика.