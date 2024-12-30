Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
График топ-матчей
Фото: premierleague.com
Зинченко против Ярмолюка? Если нет, то тогда Миколенко против Забарного? Надеемся, что увидим хотя бы одно украинское дерби на английских полях. На этой неделе нас ждет немало АПЛ, матчей Кубков и Суперкубков – по традиции, отмечайте все самое интересное.
Понедельник, 30 декабря
Boxing Day отгремел, на очереди следующий, а именно 19-й тур Английской Премьер-лиги. "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" хотят реабилитироваться перед своими болельщиками.
- 21:45. "Болонья" – "Верона". Серия А. Megogo
- 21:45. "Астон Вилла" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Ипсвич" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
Вторник, 31 декабря
Последний день года – без футбола.
Среда, 1 января
Потенциальная вывеска "Ярмолюк против Зинченко".
- 19:30. "Брентфорд" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
Четверг, 2 января
Все мы знаем о современных трендах – Суперкубки нужно проводить не одним финальным матчем, а так, чтобы с полуфиналами. Вот в Италии этим и займутся – в четверг…
- 21:00. "Интер" – "Аталанта". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo
Пятница, 3 января
… и в пятницу. А еще перед началом уик-энда мадридский "Реал" съездит в гости к "Валенсии". Очки "сливочным" терять ну никак нельзя, борьба наверху турнирной таблицы Примеры очень плотная.
- 21:00. "Ювентус" – "Милан". Суперкубок Италии, полуфинал. Megogo
- 22:00. "Валенсия" – "Реал". Примера. Megogo
- 22:00. "Ницца" – "Ренн". Лига 1. Megogo
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Суббота, 4 января
Новый тур в чемпионате Англии. Советуем обратить внимание на выезд "Челси" на "Селхерст Парк", а также визит Миколенко в гости к Забарному. Интересно, сможет ли выиграть "Манчестер Сити"? Также в деле "Брентфорд" Ярмолюка, "Арсенал" Зинченко, "Бенфика" Трубина. Поздно вечером "Барселона" играет в Кубке Испании со скромным андердогом.
- 14:30. "Тоттенхэм" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Венеция" – "Эмполи". Серия А. Megogo
- 17:00. "Астон Вилла" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Борнмут" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Кристал Пэлас" – "Челси". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Манчестер Сити" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:00. "Сент-Этьен" – "Реймс". Лига 1. Megogo
- 19:00. "Фиорентина" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 19:30. "Брайтон" – "Арсенал". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Лилль" – "Нант". Лига 1. Megogo
- 20:00. "Бенфика" – "Брага". Примейра. Megogo
- 20:00. "Барбастро" – "Барселона". Кубок Испании. Megogo
- 21:45. "Верона" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Монпелье". Лига 1. Megogo
- 22:30. "Марбелья" – "Атлетико". Кубок Испании. Megogo
- 22:30. "Логронес" – "Атлетик". Кубок Испании. Megogo
Воскресенье, 5 января
Меньше АПЛ, больше Лиги 1. Зато какой АПЛ! "Ливерпуль" принимает на "Энфилде" проблемный "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима. Одновременно с центральным матчем в туре чемпионата Англии стартует Суперкубок Франции: "ПСЖ" – "Монако". Ну а закроют программу "Рома" и "Лацио" в рамках дерби Рима. Ждем голов Довбика.
- 16:00. "Фулхэм" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
- 16:00. "Анже" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Ланс" – "Тулуза". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Страсбур" – "Осер". Лига 1. Megogo
- 16:00. "Лечче" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 18:30. "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "ПСЖ" – "Монако". Суперкубок Франции. Megogo
- 19:00. "Торино" – "Парма". Серия А. Megogo
- 21:45. "Рома" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 21:45. "Марсель" – "Гавр". Лига 1. Megogo
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