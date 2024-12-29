Фулхэм – Борнмут: смотреть Live трансляцию матча АПЛ с участием Забарного

"Фулхэм" и "Борнмут" – особые коллективы этого сезона. Они удивляют своими результатами и практически на экваторе чемпионата поселились в топ-8. Интересно, что именно между ними на седьмом месте находится "Манчестер Сити", несмотря на то, что ориентировочная трансферная стоимость всего состава горожан в 1,6 раза больше, чем оба состава "дачников" и "вишенок".

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Между этими командами разрыв всего один зачетный пункт, так что очная дуэль – это точно борьба за так называемые "шесть очков". Интересное противостояние, еще и учитывая присутствие в нем лучшего украинского футболиста прямо сейчас – Ильи Забарного.

Чемпионат Англии, 19 тур

"Фулгем" – "Борнмут"

29 декабря, 17:00. "Крейвен Коттедж"

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