Легенда МЮ сравнил Арне Слота и Энцо Мареску

Сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль", "Арсенал", а третье место занимает "Челси".

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о том, чем похожи и чем отличаются главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и наставник "Челси" Энцо Мареску.

"Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная. Мареска сделал больше. Мареска пришел и превратил "Челси" из цирка в команду. Слот принял прекрасно отлаженный механизм. У Слота новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильна, нет шума. Когда Клопп был в команде, шума также не было", — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Добавим, что сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма", а "Челси" завтра в гостях будет противостоять "Ипсвич Таун".