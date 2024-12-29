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Легенда МЮ сравнил Арне Слота и Энцо Мареску
Рио Фердинанд поделился мыслями о тренерах Ливерпуля и Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Сейчас лидируют в турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль", "Арсенал", а третье место занимает "Челси".
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд рассказал о том, чем похожи и чем отличаются главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот и наставник "Челси" Энцо Мареску.
"Слот прекрасен, но я просто говорю о том, что степень изменений в клубах разная. Мареска сделал больше. Мареска пришел и превратил "Челси" из цирка в команду.
Слот принял прекрасно отлаженный механизм. У Слота новый спортивный директор, но ситуацию нельзя назвать нестабильной. Она стабильна, нет шума. Когда Клопп был в команде, шума также не было", — цитирует Фердинанда Daily Mail.
Добавим, что сегодня "Ливерпуль" сыграет против "Вест Хэма", а "Челси" завтра в гостях будет противостоять "Ипсвич Таун".
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