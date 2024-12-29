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Манчестер Сити определил зимние трансферные цели

Англия
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Манчестер Сити определил зимние трансферные цели

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" определил зимние трансферные цели.

По информации The Times, "Манчестер Сити" хочет приобрести хотя бы пару игроков в январское трансферное окно. При этом, любые цели должны быть долгосрочными, а не краткосрочными.

Английский клуб нацелился на полузащитников. В списке есть опорники "Реал Сосьедада" Мартин Субименди и "Ньюкасла" Бруно Гимарайнш.

Испанец намерен остаться в своём клубе, поскольку опасается потерять место в команде после возвращения Родри. "Ньюкасл" оценил бразильца в 100 млн евро и это слишком дорогой трансфер для "горожан".

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Также клубу интересны Джамал Мусиала из "Баварии" и Флориан Виртц из "Байера". Но клуб знает, что эти футболисты обойдутся по 100 млн фунтов каждый.

"Манчестер Сити" оценит, могут ли они позволить себе такие траты и хорошее ли соотношение "цена – качество".

Сейчас "Манчестер Сити" занимает 7 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги, набрав 28 баллов. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 14 очков.

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Манчестер Сити Бруно Гимараэс Флориан Виртц Джамал Мусиала Мартин Субименди
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Источник:
The Times
Опубликовал: Владислав Прийменко
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