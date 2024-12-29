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На фоне интереса английского гранда. Ньюкасл выставил ценник на нападающего

Англия

Он важен для Ньюкасла

На фоне интереса английского гранда. Ньюкасл выставил ценник на нападающего

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" выставил ценник на нападающего клуба.

По информации Mirror, "Ньюкасл" не отпустит Александра Исака менее чем за 150 млн фунтов. Клуб заинтересован сохранить игрока, футболисту также нравится представлять "сорок".

Шведским нападающим заинтересовался "Арсенал" и несколько крупных клубов.

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Александр Исак присоединился к "Ньюкаслу" из испанского "Реал Сосьедада" в сезоне 2022/23 за 70 млн евро.

В этом сезоне нападающий в 19-ти играх во всех турнирах забил 12 голов и отдал 4 голевые передачи.

Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года. TransferMarket оценивает игрока в 75 млн евро.

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Арсенал (Лондон) Ньюкасл Александер Исак
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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