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Вернусь сильнее. Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам в соцсети
Сильный человек
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Арсенала" перенёс операцию и обратился к болельщикам в соцсети.
Букайо Сака в социальной сети Instagram выложил фото из больницы. Он показывает большой палец вверх лёжа на больничной койке.
Футболист подписал пост
"Большинство видит препятствия, но немногие видят возможности. Восстановление началось, и я возвращаюсь сильнее! Спасибо всем вам за ваши сообщения", - написал Сака.
Нападающий "Арсенала" получил травму в матче Английской Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас". Он ушёл с поля на 24-й минуте.
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При обследовании обнаружилась травма подколенного сухожилия.
В этом сезоне Сака сыграл в 24-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.
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