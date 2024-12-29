Вернусь сильнее. Нападающий Арсенала перенёс операцию и обратился к болельщикам в соцсети

Нападающий "Арсенала" перенёс операцию и обратился к болельщикам в соцсети.

Букайо Сака в социальной сети Instagram выложил фото из больницы. Он показывает большой палец вверх лёжа на больничной койке.

Футболист подписал пост

"Большинство видит препятствия, но немногие видят возможности. Восстановление началось, и я возвращаюсь сильнее! Спасибо всем вам за ваши сообщения", - написал Сака.

Нападающий "Арсенала" получил травму в матче Английской Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас". Он ушёл с поля на 24-й минуте.

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При обследовании обнаружилась травма подколенного сухожилия.

В этом сезоне Сака сыграл в 24-х матчах за "Арсенал" во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 13 голевых передач.