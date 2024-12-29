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Тоттенхэм – Вулверхэмптон: смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лондонцы имеют шанс набрать очки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" проиграл последние два матча в рамках АПЛ с общим счетом 3:7. Да, встречался против текущих представителей топ-4. Однако сегодня ситуация иная: в соперниках претендент на вылет.
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В то же время "Вулверхэмптон" находится всего на пять позиций ниже "шпор". А в последних двух матчах "волки" одержали две сухие победы. Из них одна – над “Манчестер Юнайтед”. Потому вполне реальна и сенсация.
Английская Премьер-лига, 19 тур
29 декабря, 17:00. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Крис Кавана
Прямая трансляция: Приложение Setanta Sports
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